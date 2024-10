Granillo, Tribuna Est: il delegato allo sport Latella indica le date di inizio e fine lavori

Completata l’opera di smontaggio dei seggiolini della Tribuna Est, si è in attesa di capire quando si potrà procedere con l’installazione dei nuovi. Questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà ha postato sul proprio profilo facebook l’immagine grafica della nuova Gradinata ed il colpo d’occhio è davvero gradevole.

Abbiamo intervistato il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella il quale ha indicato orientativamente le date di inizio dei lavori per il posizionamento dei nuovi seggiolini e la possibile consegna:

“L’inizio dei lavori per l’installazione dei nuovi seggiolini in Tribuna Est avverrà sicuramente entro il 19 di agosto. C’è un tempo massimo stabilito fissato in 45 giorni, ma la ditta che ne ha in appalto i lavori, ha riferito di poter garantire in circa 15 giorni il posizionamento di una buona parte e quindi consentire l’apertura del settore già in occasione dell’esordio della Reggina al Granillo fissato per il primo di settembre. Per il match successivo, sempre in casa, la Gradinata dovrebbe essere pronta.

Si sta pensando anche di iniziare i lavori per riqualificare la Curva Nord. Ci sono da rifare i servizi igienici, installare le telecamere di videosorveglianza ed effettuare la potatura degli alberi. Speriamo entro l’anno di poter consegnare anche questo settore”.

