Gra’phein Studio continua la sua attività innovativa: ecco il secondo episodio

Gra’phein Studio continua la sua attività innovativa nel campo dell’animazione grafica, pubblicando il secondo episodio della sua prima serie animata: Oneiron.

Oneiron racconta delle gesta di Oni ed Efi, due spiritelli millenari che amano scombinare i sogni della gente, scelta a caso nelle notti di luna piena.

Entrati nel sogno di una ragazza, si troveranno inspiegabilmente bloccati al suo interno a causa di un’altra poco chiara presenza che sovverte, improvvisamente, la normalità sia delle vite dei due esserini, che di quella della ragazza, con la quale Oni ed Efi finiranno per sviluppare un inevitabile e indissolubile legame.

Oneiron si svelerà essere una storia complessa dallo stile semplice e dai richiami comico-ironici, che tocca con delicatezza temi articolati dell’animo umano e dell’inconscio.

Gra’phein Studio, inoltre, annuncia di lavorare a molti altri progetti, tra cui film animati, altre serie animate e cortometraggi animati, nello spirito della creatività artistica e della cura verso la rappresentazione attenta di storie di qualità.

Gra’phein Studio è, ancora, orgogliosa di informare che è in atto una collaborazione con l’“accademia del fumetto” di Reggio Calabria, il cui direttore, Antonino Federico, ha mostrato immediato interesse e apertura verso nuove e interessanti prospettive di crescita culturale e professionale.

GUARDA IL SECONDO EPISODIO: https://www.youtube.com/watch?v=iO8XDoj6No0