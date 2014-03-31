Gr@ficamente Creativi’: parte il primo Corso di formazione per operatori multimediali in Graphic Design ed Esperti in Marketing Pubblicitario
Duecento ore di lezioni e laboratori nei fine settimana: dal 4 maggio a Reggio Calabria il primo corso per operatori multimediali in graphic design e marketing pubblicitario
31 Marzo 2014 - 17:14 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – Il 4 Maggio 2014 parte il primo Corso di formazione per operatori multimediali in Graphic Design ed Esperti in Marketing Pubblicitario, a Reggio Calabria, presso l’Istituto Mediterraneo di Psicologia ,Piazza Fontana,1 Ravagnese, con professionisti del settore,esperti di comunicazione e marketing e docenti universitari.
Si svolgeranno lezioni frontali ma anche laboratori esperenziali e workshop.
E’ previsto un monte orario pari a 200 ore, ripartito in 190 ore di attività formativa e 10 ore d’esame,per verificare le competenze acquisite.
Inoltre un corsista (scelto dalla commissione docenti ), riceverà una borsa di studio pari al costo d’iscrizione. Le lezioni verranno svolte secondo la formula week-end ed il calendario sarà fruibile sul sito www.graficamentecreativi.itPer Info e Costi scrivete a info@graficamentecreativi.it
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