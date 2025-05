‘Guardians of Reggio’: un evento gratuito tra gioco, inglese e cittadinanza attiva per i bambini

Sabato 7 giugno 2025, il Parco Urbano (Tempietto) sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà in uno spazio di gioco, scoperta e apprendimento grazie all’evento “Guardians of Reggio”, promosso da ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i bambini dai 7 agli 10 anni, nasce con l’obiettivo di coniugare apprendimento linguistico e cittadinanza attiva, attraverso un format ludico ed esperienziale completamente in lingua inglese.

Protagonista del pomeriggio sarà un simpatico drago pasticcione, ispirato liberamente alla figura di San Giorgio, patrono della città. Ma stavolta niente duelli: il drago non è cattivo, solo un po’ disordinato e distratto. Saranno i bambini, guidati dalle insegnanti e dallo staff della scuola, ad accompagnarlo in un percorso di crescita, aiutandolo a capire quanto sia importante prendersi cura della propria città e dell’ambiente che ci circonda.

“Guardians of Reggio” vuole essere molto più di un’attività ricreativa, è un modo per far riflettere i bambini, attraverso il gioco, sul senso di appartenenza, di rispetto e di partecipazione attiva. E farlo in inglese lo rende ancora più coinvolgente e stimolante.

Il programma prevede:

16:00 – Accoglienza e registrazione presso il Parco Urbano (Tempietto)

16:30 – 18:30 – Attività ludico-educative in lingua inglese

A seguire, saluti finali e una piccola sorpresa per i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma con posti limitati. È richiesta l’iscrizione tramite form online, entro il 3 giugno, sul sito ufficiale della scuola: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/guardians

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede della ih BRITISH SCHOOL in Via Argine Destro Annunziata, 13 o telefonare allo 0965.20024.

Un’occasione unica per scoprire il piacere di imparare… giocando, in una delle cornici più belle della città.