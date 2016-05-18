Scarta un hamburger e vinci tanti premi!
Martedì 24 maggio all'Hamburgeria RC estrazioni continue di accessori hi-tech in collaborazione con Tariffando
18 Maggio 2016 - 14:47 | di Federica Geria
Hamburgeria RC & Tariffando presentano un evento speciale…scarta un hamburger e vinci tanti premi!
Martedì 24 maggio a partire dalle ore 20:00 vi aspettiamo all’Hamburgeria per una serata ricca di premi. Grazie alla collaborazione con Tariffando infatti, mangiando un hamburger, avrete la possibilità di vincere fantastici accessori hi-tech.
Ma cos’è Tariffando? E’ un progetto giovane e dinamico, un blog d’informazione di alta qualità sui gestori telefonici, smartphone e accessori hi-tech. Con le sue proposte giornaliere, garantisce risparmio e qualità nel mondo dell’elettronica di consumo!
Durante la serata regaleremo, con delle estrazioni continue, cover per i vostri cellulari, cuffie, powerBank, aste selfie, pellicole in vetro, charger, style ring…e tanto altro. In regalo per voi tantissimi premi!
Vi aspettiamo all’Hamburgeria, per gustare i nostri gourmet burger…scarta un hamburger e vinci!
Evento in continuo aggiornamento: clicca qui.
Scopri Tariffando: https://www.facebook.com/tariffando.it/
Thanks to: Tariffando.it, Spigen Italia, Lumsing Italia
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