Arriva la Happy Run!

Scopri la Happy Run 2012, una corsa serale non competitiva per sensibilizzare sull'handicap e raccogliere fondi a Reggio Calabria. Iscriviti ora e contribuisci a regalare nuove opportunità di vita ai disabili!

Venerdì 21 settembre, alle ore 21.00, nel magnifico scenario del Lungomare Falcomatà parte l’Happy Run 2012, una corsa serale, non competitiva e aperta a tutti! Lo scopo principale è di sensibilizzare la società su temi delicati come quello dell’handicap ma anche di raccogliere fondi per donare nuove opportunità di vita ai disabili economicamente svantaggiati.

L’idea nasce da Giusy Versace, atleta paralimpica e presidente della Disabili No Limits Onlus. L’obiettivo per il prossimo 2012 è di acquistare una sedia a ruote sportiva per una giovane ragazza tetraplegica che vive a Rossano Calabro (CS) e che ha manifestato la volontà di muoversi e fare sport.

Uno scenario tra i più suggestivi del Meridione con un percorso di circa 5km privo di barriere architettoniche per consentire anche alle persone con disabilità, adulti e bambini, di correre insieme e uniti da un unico grande obiettivo: dimostrare che non devono esistere differenze e che i muri mentali nei confronti dell’handicap vanno abbattuti sostenendosi a vicenda per regalare un sorriso.

Partecipare alla Happy Run è molto semplice. Bisogna solo avere tanta voglia di ridere, divertirsi (grazie anche alla presenza del duo Battaglia e Miseferi), correre e camminare (solo i bambini possono gareggiare in bici). Il raduno è fissato per le ore 20.00 a Piazza Indipendenza. Con soli 5 Euro puoi acquistare un piccolo zaino colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt ed il pettorale con il numero.

Iscriviti subito on-line e prenota il tuo pacco gara attraverso il sito www.happyrun.it oppure acquista la prevendita nei seguenti esercizi: SportCity Fitness Club, Hostaria dei Campi, Via Veneto, Pasticceria D’agostino, Amato Calzature, Ferraro Top Line, Lido Calajunco, Lido Pepy’s Beach, Vivi mare, La Rampa.

Vuoi contribuire anche tu a regalare una nuova opportunità di vita? Sostieni e segui anche tu Happy Run e contribuirai a realizzare un sogno!