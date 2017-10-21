Un vero peccato. L’ASD Cataforio sciupa tutto negli ultimi istanti dai gara. Bastano i 18 secondi finali all’Assoporto Melilli per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Senza Durante infortunato e con Atkinson, Jener e Cilione a mezzo servizio, il quintetto di Praticò inizia guardingo nella prima parte di gara.

Proprio Atkinson crea qualche grattacapo al portiere siciliano, mentre Parisi è chiamato in causa soltanto sul finale di primo tempo, con due interventi di rilievo. Per il resto, l’Assoporto ci ha provato quasi sempre dalla lunga distanza, merito di un Cataforio ben messo in campo che non ha lasciato spazio agli avversari. Nota dolente di questa frazione di gioco, l’infortunio patito da Scopelliti che cadendo ha sbattuto violentemente il volto, riportando un taglio allo zigomo.

La ripresa fino all’ultimo respiro

Nella ripresa pronti via e si assiste al botta e risposta tra Monaco e Jener. A metà ripresa l’episodio che potrebbe sconvolgere gli equilibri: Netti viene ammonito per la seconda volta e lascia i suoi in inferiorità numerica e, nonostante l’infortunio, è Scopelliti che si rende pericolosissimo. Da vero lottatore rientra in campo e coglie un palo a 9’01” dalla fine.

É il segnale che il Cataforio è “sul pezzo” ed è di capitan Cilione l’acuto che, al 16’25”, consente ai reggini di portarsi in vantaggio. Tutto finito? Assolutamente no. I reggini, dottor Jekyll e mister Hyde, subiscono più del dovuto il pressing offensivo dell’Assoporto che pareggia a 46” dal termine con Chalo, sfruttando anche il portiere in movimento, e replica a 28” con Lucas Bocci.

Il mister dell’Asd Cataforio, Pasquale Praticò, ha così commentato la partita: “I ragazzi sono stati perfetti per 39 minuti e 40 secondi, sotto tutti i punti di vista. Da quello mentale a quello tattico, mettendo in campo tutto quello che avevamo preparato in settimana e dimostrando di avere reagito alla grande, dopo la sconfitta contro Regalbuto. É una sconfitta che brucia e pesa tantissimo sotto il profilo morale. Gli ultimi due gol subiti? Sono stati frutto di un doppio momento di black-out ma a mio giudizio è stato un evento che, per quanto preventivabile nel Futsal, si vede raramente. Abbiamo il rammarico per non aver sfruttato l’uomo in più, pur riuscendo a creare due occasioni da gol con Atkinson e Scopelliti. C’è davvero poco da aggiungere. Mi dispiace molto per i ragazzi che spero non accusino contraccolpi psicologici. Bisogna tornare da questa trasferta fiduciosi perché siamo riusciti ad affrontare la partita col piglio giusto e proprio con questo piglio dovremo batterci d’ora in avanti, migliorando chiaramente il livello di attenzione fino all’ultimo istante di gioco”.

SERIE B GIRONE H, 3^GIORNATA

ASSOPORTO MELILLI-ASD CATAFORIO C5 REGGIO CALABRIA 3-2

Marcatori: 4’47”st Monaco (M), 6’55”st Jener (C), 16’25”st Cilione (C), 0’46” Chalo (M), 0’28” Lucas Bocci (M)

Assoporto Melilli: Russo, Monaco, Chalo, Rizzo, Netti, Petriglieri, Lucas Bocci, Gallon, Tarantola, Bruno, Felice, Misiti. All. Ranno.

Asd Cataforio C5 RC: Aquilino, Ienari, Labate, Scopelliti, Cilione, Giriolo, Laganà, Atkinson, Modafferi, Parisi, Jener, Spanò. All. Praticò.

Note: Ammoniti: Atkinson (G). Espulso: 10’33” Netti (M) per doppia ammonizione.