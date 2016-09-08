‘Harley-Davidson Party’ un evento targato S.G.Custom

Sabato 10 settembre alla Gelateria La Pineta l'Harley-Davidson Party di S.G.Custom: musica dal vivo, giochi e competizioni e il tipico panino con salsiccia

Come ogni anno, è giunto il momento del tanto atteso ritrovo reggino dell’Harley-Davidson.

Organizzatore dell’evento Saverio Gatto, proprietario del noto negozio S.G.Custom, che come sempre sa deliziare non solo clienti ed amici, ma anche i compagni di avventura in moto e i membri della sua “comunità”.

Si perché la realtà reggina dell’Harley-Davidson costituisce una vera e propria comunità, gli stessi membri si definiscono “la famiglia S.G.Custom”; e cosa c’è di meglio per una famiglia che passare una serata insieme all’insegna del divertimento, celebrando una passione comune?

L’evento “Harley-Davidson Party” nasce proprio da questi propositi.

L’appuntamento è per sabato 10 settembre alle ore 20:30 presso la Gelateria “La Pineta”. La serata prevede non solo musica dal vivo ma anche tanti giochi e competizioni (tiro alla fune, gioco dell’anguria e così via) attraverso i quali i bikers potranno mettere in mostra le loro doti.

Da non perdere ovviamente il tipico panino con salsiccia, fulcro della cena, per rispettare le tradizioni nostrane, perché che Festa Madonna sarebbe senza una delle caratteristiche base?

E se il tempo e il traffico reggino lo permetteranno, non mancherà sicuramente un giro panoramico della nostra bellissima città, con meta il Castello Aragonese, in sella alle protagoniste della serata: le tanto amate moto, conosciute in tutte il modo per quelle piccole/grandi peculiarità che le rendono uniche.