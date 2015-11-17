Hello Play #Bankstage: in esclusiva gli Showcase di Baby K, Nesli e Marracash

Nell’ambito del progetto Hello play! che si pone l’obiettivo di proporre un’esperienza di intrattenimento musicale completa, Hello bank!, la banca online di BNL lancia #Bankstage, l’iniziativa che offre ai nuovi clienti l’ingresso esclusivo al dietro le quinte dei propri artisti preferiti.

Tre sono gli showcase a cui si potrà partecipare per vivere la musica a 360 gradi: Baby K Sabato 28 Novembre, Nesli Sabato 5 Dicembre e Marracash Sabato 12 Dicembre. Tutti all’Agorà San Fedele a Milano.

Per partecipare all’iniziativa basta sottoscrivere il conto corrente on-line Hello! Money. Si avrà così la possibilità di ottenere un ingresso allo showcase esclusivo del proprio artista preferito e un abbonamento Hello play! che comprende dodici mesi di musica gratis in streaming. Si avrà l’opportunità di creare playlist personalizzate e accedere a contenuti video esclusivi di Universal Music Italia.

Gli artisti e le scadenze per partecipare

Di seguito un breve focus sugli artisti e le relative date entro le quali sottoscrivere il conto corrente on-line Hello! Money per poter partecipare all’iniziativa:

Baby K è la femmina alfa del rap italiano. Si definisce morbida e sfacciata, come d’altronde è anche la sua musica. Ad oggi le sue collaborazioni vantano nomi illustri come Tiziano Ferro, Max Pezzali, Marracash, Fabri Fibra, Fedez, Emis Killa e Giusy Ferreri. Per assistere al concerto esclusivo basta aprire un nuovo conto entro il 18 novembre.

Nesli può essere definito l’artista “ibrido” che gioca con il pop e con il rap. Nella sua musica Nesli scandaglia i tanti tasselli del suo io. Fino al 22 novembre è possibile aprire un conto e partecipare all’evento.

Marracash è il King del rap italiano. Dalle importanti collaborazioni con Tiziano Ferro, Neffa, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luché, Salmo, Coez e Achille Lauro, è nato Status, un prodotto completo e con tante idee nuove. Per partecipare al suo showcase basta aprire un conto corrente entro il 30 novembre.

Il progetto Hello play!

L’iniziativa si inserisce nel progetto Hello play! la piattaforma web accessibile che permette di ascoltare musica in modo gratuito, da qualsiasi device e vedere videoclip esclusivi e contenuti inediti degli artisti più in voga del momento.