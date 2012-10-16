Il nuovo singolo dei Duff: “Voglio diventare un hipster”

ATTENZIONE… l’ascolto di questo brano può creare dipendenza! “Voglio diventare un hipster” è il nuovo singolo dei Duff, band cosentina, estratto dall’album “Ci sono gente che non stanno bene“, in uscita il 13 Novembre.

Nati nel 1998, i Duff rappresentano il “punk di qualità made in Terronia” che unisce le melodie del punk californiano, la tecnica del prog rock, ed un songwriting degno del miglior rock d’autore italiano. Nonostante l’ironico ritornello-tormentone, nel nuovo singolo i Duff cercano di interrogarsi, con la loro solita irriverenza verso il politically correct, su cosa voglia dire oggi essere di tendenza: è più alla moda essere alla moda o non essere alla moda?

Prossime date del tour italiano

A breve le date del tour italiano della band, ma Totonno, Andrea, Vinxz e Umberto, i membri del gruppo, dalla pagina Facebook svelano in anteprima la loro prima data: il 30 Novembre a Roma. “Hipster.. numerosi come Cipster!“

E per voi, cosa significa essere alla moda oggi? Qui potete seguire i Duff: