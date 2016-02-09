Hospitality Rest@rt: rilancio turistico della Costa degli Dei

Saranno le luminose sale del Rocca Nettuno di Tropea, meraviglioso hotel a picco sul litorale più bello di Calabria, ad accogliere il prossimo 18 febbraio la terza edizione di HospitalityRest@rt, l’evento finalizzato al rilancio turistico della Costa degli Dei e alla formazione degli albergatori sull’utilizzo dei molteplici strumenti web e sull’identificazione delle leve competitive dettate dai nuovi mercati.

Ancora una volta As.Al.T., l’Associazione Albergatori di Tropea, organizza con il patrocinio del Comune di Tropea questo appuntamento tra professionisti del web e imprenditori dell’hôtellerie, nella volontà di rendere sempre più competitiva la nostra meta turistica, 50 km di spiagge bianchissime e mare cristallino, apprezzati e decantati in tutto il mondo.

Il workshop del 18 febbraio per formare gli operatori

Il workshop – concentrato nella giornata del 18 febbraio dalle ore 9.15 del mattino alle 18 circa – vedrà la partecipazione di relatori, rappresentanti di aziende leader nel settore dell’hospitality marketing, che tratteranno temi strategici e complementari – dalla customersatisfaction alla proficua gestione della multicanalità, dal controllo dei risultati alla globalizzazione dell’offerta turistica – per formare gli albergatori e gli operatori turistici a un approccio più consapevole e determinante nell’utilizzo degli strumenti web a loro disposizione.

In particolare, Michela Ambrosini (Associate Market Manager di Expedia) terrà un intervento dedicato alle attuali tendenze di mercato, mostrando quali leve tecnologiche attivare per raggiungere la visibilità sul web e posizionarsi negli indici di gradimento dei travellers.

Gli interventi sul web marketing e sulla multicanalità

Sergio Cirillo (Project &Revenue Manager di Blastness) fornirà i principi del Revenue Responsive e alcune tecniche di disintermediazione per massimizzare le vendite direttamente dal sito aziendale, anche attraverso i dispositivi mobile e tablet.

Massimo Bello (Sales Executive di Serenissima Informatica) spiegherà come incrementare i ricavi grazie alla multicanalità e al controllo attento dei risultati.

Caterina Tienforti (Marketing Manager di SpottyWi-fi) indicherà gli strumenti per migliorare la reputazione on-line, grazie alla partnership con Spotty: un sistema di connettività avanzato che si inserisce nell’ambito dell’infrastruttura wi-fi esistente dando la possibilità agli utenti di connettersi alla rete, previa registrazione con inserimento di indirizzo di posta elettronica o social login. Questo consente di ampliare il proprio database di contatti per svolgere azioni di direct marketing e fidelizzazione. Il sistema svolge anche indagini sulla soddisfazione dei clienti tramite invio automatico di unquestionario di soddisfazione con raccolta dei dati di compilazione in grafici riassuntivi di immediata leggibilità e interpretazione.

Mario Romanelli (Business Development di Travel Appeal) spiegherà come attraverso Travel Appeal sia possibile analizzare e monitorare la propria brand reputation. Travel Appeal Index è, infatti, una tecnologia proprietaria che raccoglie e analizza i dati delle destinazioni e, attraverso un algoritmo proprietario, fornisce un punteggio normalizzato a servizio di hotel, ristoranti, città, regioni e DMO.

Brand reputation e nuove tendenze del web marketing turistico

Infine Arturo Salerno della webagencyStudiosalernopresenterà uno speechsulle nuove tendenze del 2016 in web marketing turistico e darà consigli ed indicazioni su quali strategie di promozione on line attivare

L’evento, spiega Massimo Vasinton vice Presidente Asalt, è gratuito e riservato a un numero limitato di partecipanti, previa iscrizione su www.hospitalityrestart.com