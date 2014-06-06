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I Beatles tornano al cinema per festeggiare il 50? anniversario di ”A Hard Day’s Night”

Il film con John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison torna in versione restaurata per i 50 anni dall'uscita

06 Giugno 2014 - 09:54 | di Redazione

Locandina del film dei Beatles A Hard Day's Night, 50 anni dopo

di Federica Geria – L’iconino film “A Hard Day’s Night” del 1964, che vede protagonisti gli stessi Beatles, torna oggi al cinema, per festeggiare il suo 50° anniversario. La pellicola, inserita dal British Film Institute tra le 100 più belle del secolo, viene riproposta in una versione restaurata e digitalizzata. “A Hard Day’s Night”, diretto da Richard Lester, ci mostra John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison in una serie di esilaranti episodi durante l’esplosione dell’irrefrenabile fenomeno della “beatlemania”, in quel “giorno di ordinaria follia, in cui nacque l’intramontabile leggenda”. Un vero e proprio salto nel passato: balli rock N roll, capelli lunghi e ondeggianti, abiti anni sessanta, il tutto accompagnato dalle note degli insostituibili inni pop della band Inglese, in un racconto irriverente, avvolgente e genuino. Da “Can’t Buy Me Love” a “If I Fell” da “And I Love Her” a “Any Time at All”, lasciamoci trasportare dalle note musicali dei Beatles, che hanno fatto sognare intere generazioni e che hanno segnato per sempre la storia della musica. Il film verrà proiettato a Reggio Calabria presso il Cinema Multisala “Lumiere” nelle uniche date del 9-10-11 Giugno 2014 alle 21:30. “Ladies and gentlemen…the Beatles!” Guarda il trailer del film: http://youtu.be/Rn7KpGZNnOg

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