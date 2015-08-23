I Gal calabresi protagonisti all’Expo

Dal 21 al 27 agosto i Gal calabresi saranno protagonisti all’Expo di Milano. Il 26 Agosto sarà la volta del Gal del Reventino che oltre alle degustazione di prodotti tipici ed esposizione di prodotti locali, dell’artigianato e libri, prevede l’esibizione di due giovani musicisti calabresi. Un connubio ancora una volta vincente quello tra musica tradizionale, gastronomia e artigianato calabrese capace di affascinare i visitatori. Alessio Bressi e Giuseppe Muraca, dell’Associazione Linea Jonica, inonderanno l’Expo con le loro note. I due polistrumentisti, che negli anni si sono contraddistinti per l’originale riproposta della musica agro-pastorale calabrese, si presenteranno con un nutrito bagaglio di strumenti musicali della tradizione come zampogna, pipita, organetto diatonico, chitarra battente, lira calabrese. È previsto inoltre lo spettacolo dei burattini da gamba che Alessio Bressi sta portando in tour con successo per l’Europa. Il Gal del Reventino, presieduto dal dottor Francesco Esposito ha prescelto i suonatori tradizionali dell’Associazione Linea Jonica, oltre che per la validità del loro spettacolo, frutto di una meticolosa ricerca sul campo, per il merito di aver organizzato la seconda edizione dell’iniziativa Felici&Conflenti, stage/incontro sulla danza e sulla musica della Presila Catanzarese, che ha visto giungere a Conflenti studiosi di musica e danza provenienti da vari centri della penisola oltre che dalla Francia e dalla Germania. Il duo Bressi – Muraca vanta la partecipazione ai più importanti festival di word music italiani.