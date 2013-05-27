I Green Day aprono a Milano il loro tour italiano

Dopo quattro anni di attesa e due concerti rinviati i Green Day aprono a Milano il tour italiano: la cronaca di una serata tra meteo incerto, vecchi successi e cover

di Giacomo Fava – Dopo ben 4 anni di attesa e due concerti rinviati i Green Day inaugurano a Milano il loro tour italiano e noi di Citynow eravamo li per voi!

E’il venerdì mattina del 24 Maggio e una marea di fan del gruppo pop-punk statunitense sono già in fila ad aspettare i loro idoli: serpeggia però anche qualche preoccupazione.

La prima è la condizione del frontman Billie Joe Armstrong ,che è da poco uscito da un periodo di disintossicazione “Rehab” dopo il crollo di nervi dovuto ai “farmaci” di cui abusava; mentre al secondo posto c’è ovviamente il meteo!

Il meteo preoccupa i fan in attesa a Milano

L’estate è alle porte ma a Milano sembra di essere a Dicembre: 7 gradi e un possibile temporale terrorizzano il pubblico, fino a quando alle 16 il cielo schiarisce e, come per magia, e il sole asciuga il palco, quasi fosse il lieto fine di un qualsiasi film per teenager della Disney.

Alle 21 il concerto inizia puntualissimo, Billie Joe sta più che bene .. e lo dimostra.

La scaletta parte con i brani dell’ultima trilogia di album dei GreenDay “¡Uno! ¡Dos! ¡Tré!” ,i giovani fan accompagnati dai genitori sono entusiasti e cantano a memoria i pezzi ma è quando la band inizia a suonare le canzoni dei “vecchi Green Day” che l’atmosfera si trasforma.

Il pubblico in delirio sui vecchi classici

Il pubblico più grande cresciuto con questo sound del gruppo anni 90 è in delirio,i classici riff punk stanno avendo la meglio sulle nuove sonorità.Billie Joe non si ferma un attimo, sembra incredulo di fronte la reazione dei fan e si fa scappare pure una sonora bestemmia in italiano con accento e eleganza molto British ma non basta !Il trio attacca con la cover di un classico dell’Hard Rock, “Highway To Hell” degli AC/DC e poi fa ballare tutti con Shout e Satisfaction: si riprende un po di fiato, poi, con la favolosa “Hey Jude” dei Beatles che il pubblico di tutte le età canta a memoria anche a distanza di 50 anni e gli animi si calmano.

Il concerto si chiude con un bis nel bis quando il cantante ci dedica Time of your life per ringraziarci del degno contributo.

Il bilancio dopo tre ore di show

Arriva mezzanotte, dopo 3 ore ininterrotte di show si possono tirare le somme:il meteo ha retto ,Billie stava bene e ha approfittato di ogni canzone per interagire col pubblico che ha risposto a tono.

Il Bilancio? Billie ha 41 anni, noi 20: ma mentre noi eravamo stanchi ed entusiasti lui era fresco come una rosa. Rock On Billie!

Qualcuno dice “dopo i primi album tutti i gruppi sono commerciali”. Sarà anche vero, ma questo trio di ex-ragazzini, diventati ormai quarantenni non hanno perso lo stile e la verve che li ha contraddistinti per anni e che sicuramente lo farà ancora per molto tempo.

Loro sono i Green Day