I luoghi della memoria: le opere fotografiche di Anna Romanello in mostra

Presso il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Alessandro d’Alessio, Direttore ancorché vicario del museo, presenta al pubblico opere inedite di Anna Romanello, in una mostra dal titolo ‘i Luoghi della memoria’, opere fotografiche a tecniche miste. In catalogo scrive Tonino Sicoli “…E’ così che i cretti formatisi nel fango dopo l’allagamento degli scavi di Sibari nel gennaio del 2013 sono diventati il simbolo di uno sgretolamento culturale e civile, il segno di ferite diffuse in un patrimonio archeologico di rara bellezza. I cretti fotografati e sovrastampati con xilografie da Romanello non hanno la serena spettacolarità dei cretti di Alberto Burri, che pure citano. Sono, piuttosto, “incisioni” naturali drammatiche, che non potevano passare inosservate alla sensibilità di un’artista, che dell’incisione ha fatto la sua tecnica espressiva preferita; (…) Gli scavi di Sibari sono il segno di una coscienza infelice, che invece di riportare alla luce i resti sepolti del passato fa riemergere i fantasmi della distruzione. Le crepe nel terreno sono crepe dell’anima, che si ribella e opera col ritocco fotografico una segnalazione visiva…” “Un altro “luogo della memoria”” – afferma Mario Candido – “è l’oleificio dell’Insiti (…). L’oleificio, come primo impianto, fu costruito dai “Sanseverino” perché lì esistevano secolari alberi d’ulivo piantati dai monaci basiliani. Successivamente, razionalizzato dai “Compagna” ad oggi, la cappella con i due interventi grafici e la bottiglia vuota di olio sono emblematici.” Nel testo di Lori Falcolini: “… In Architettura incisa troviamo altri passaggi simbolici, tra un fuori e un dentro, che scambiano continuamente il verso. Dentro una voragine in basso, la Romanello fa scendere una cascata bianca di segni. La cascata inizia, nel cielo, da una discesa impetuosa di solchi azzurri che penetrano tra le rovine, ne riemergono mutando forma e colore e infine si tuffano nella profondità misteriosa. Migrando dal cielo alla terra il segno dell’incisione si alleggerisce, si fa invitante. Le sue incisioni sovrappongono segni, materiali, memorie di letture, studi, incontri, affetti…” Anna Romanello, artista –performer dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, si trasferisce a Parigi dove si specializza in grafica all’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Durante il suo soggiorno in Francia espone in numerose gallerie e partecipa al “II Manifeste du livre d’Artiste “ al Centre Georges Pompidou. L’artista ha inoltre esposto presso l’Istituto Italiano di cultura di Vancouver e Vienna. Attualmente è Docente di Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Roma. La ricerca grafica dell’artista iniziata a Parigi nell’Atelier 17 di S.W. Hayter, hanno consentito di rielaborare un linguaggio artistico assolutamente originale e innovativo, fondendo grafica e fotografia ancora oggi in continua sperimentazione. Le sue opere sono in numerose gallerie e collezioni pubbliche tra cui: The British Museum, Londra; Bibliothèque Nationale, Parigi; Biblioteca Nazionale, Praga e Bratislava; Calcografia Nazionale, Roma; Biblioteca Nazionale Sormani, Milano; Biblioteca Nazionale, Firenze; Galleria D’Arte Moderna, Bari; MAON-Museo dell’arte dell’Otto e Novecento “A.Capizzano”, Rende. Catalogo in galleria con testi di Alessandro D’Alessio, Tonino Sicoli, Mario Candido e Lori Falcolini. Edito da Gangemi Editore www.annaromanello.it Inaugurazione: Giovedì 10 luglio 2014 ore 18.00 Sede: Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide Località Casa Bianca – Sibari (Cs) Durata mostra: 10 luglio al 10 agosto 2014 Orari di apertura: ore 9.00-19.30 lunedì chiuso Info: Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide Tel 0981. 79391-2