I Mattanza tornano ad emozionare sulle note di un Cantu da Passioni

Dopo lo straordinario successo riscosso il 10 aprile scorso nella Chiesa del SS. Crocifisso di Palmi, in cui l’emozione e la partecipazione degli astanti ha raggiunto il culmine risolvendosi nella standing ovation di una chiesa gremita, il prossimo appuntamento con Cantu da Passioni e con i Mattanza è previsto per mercoledi 16 aprile alle ore 21.30 presso l’ Auditorium Comunale di POLISTENA (RC).Si parlerà di questo, dei prossimi appuntamenti, e soprattutto del nuovo album inedito e della sua prossima presentazione al pubblico: Bronzi di Riace Soundtrack, la cui incisione è stata richiesta in occasione del ritorno tanto atteso dei Bronzi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio, in occasione della partecipazione del gruppo alla DIRETTA DI LUNEDI SERA DALLE ORE 21 ALLE ORE 23 SU RADIO TOURING 104ascoltabile sulle frequenze FM o in diretta web sul sito http://www.touring104.it/E’ proprio il caso quindi di dire Stay tuned! With MATTANZA!