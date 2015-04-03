I Musicanti del Vento a Roma il 1° Maggio

Aiutiamo una produzione tutta made in Calabria a salire sul palco del concertone

I Musicanti del Vento sono stati selezionati tra oltre 800 gruppi di tutta Italia per poter portare la loro grande musica sul palco più ambito dalle produzioni emergenti e innovative.

Altra grande sfida per i ragazzi calabresi che dopo il LENNON FESTIVAL, il MUSICULTURA, Il PREMIO MANENTE e il PREMIO FABRIZIO DE ANDRE’ hanno la possibilità di portare la loro musica con influenze cantautorali – popolari – rock alla ribalta Nazionale con un grande evento su Rai Tre.

I Musicanti hanno da poco presentato il loro nuovo cd dal titolo “Preferiscono la Cantina” e proprio con un brano contenuto in questo lavoro sono in gara con altri gruppi sicuramente molto agguerriti. “Il moralista! è il nuovo singolo che visto il successo ottenuto sicuramente sarà accompagnato da un nuovo videoclip in uscita a breve.

Questi ragazzi hanno scelto di vivere di musica ed investire nella loro Regione. Portandosi dietro gioie, soddisfazioni ma anche tante difficoltà e scale ripide che solo la nostra terra sa dare nel bene e nel male. Sono giovani musicisti con all’attivo tanta gavetta e studio… ragazzi che credono nella loro musica ma soprattutto nel loro territorio.

“Siamo già orgogliosi di essere stati selezionati su oltre 800 partecipanti da tutta Italia – afferma Fabio Nicoletti autore de I Musicanti – ma il vero sogno è quello di portare la nostra energia, la nostra musica che parla internazionale attraverso un linguaggio popolare e il nostro progetto totalmente Made in Calabria su un palco cosi importante”.

AIUTIAMOLI, è possibile votarli sul sito www.primomaggio.net/1mnext e cercando la pagina dedicata a I MUSICANTI DEL VENTO.

http://www.primomaggio.net/1mnext/index.php/gli-artisti/i-musicanti-del-vento