I “Pipirasta” ieri a”Spazio Lupardine”: si apre la stagione a suon di reggae

Più di duecento persone hanno partecipato ieri alla serata di apertura della stagione dello “Spazio Lupardine” sulla collina di Pentimele a Reggio Calabria. Con l’incantevole vista dello Stretto come sfondo ad esibirsi sono i “Pipirasta”, navigata cover-band reggae che vanta un certo seguito di appassionati già da qualche anno. L’inizio è previsto alle 21, ma come da copione, i musicisti si fanno attendere, e non poco: sono passate le 23,30 quando i “Pipirasta” salgono sul palco aprendo con “Rat-race” di Bob Marley.

Le note reggae suonate dalla band accompagnano piacevolmente il trascorrere delle calda serata estiva, tra una birra o un cocktail, e qualche battuta scambiata con un amico tornato in città per le ferie. Il concerto intanto prosegue con altri successi come “Rastaman Vibration” sempre di Bob Marley ma non solo: in scaletta anche i Kana, Alpha Blondie e Ken Booth. I Pipirasta spaziano insomma, dal reggae giamaicano al reggae latino e tengono “su” il pubblico per ben due ore e mezzo. Sono circa le due, infatti, quando viene suonato l’ultimo dei numerosi bis chiesti dal pubblico. Prossimo concerto previsto allo “Spazio Lupardine” il 19 luglio: a suonare saranno i Villa Zuk, band cosentina ormai ben consolidata sulla scena folk.