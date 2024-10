“I tesori del Mediterraneo”: all’Arena dello Stretto la comicità di D’Ausilio e Paolantoni

Ancora una giornata intensa di eventi e di spettacoli a “I Tesori del Mediterraneo”. Nel pomeriggio di ieri, diretti dalla telecronaca di Carlo Arnese, si sono svolte le prime gare ufficiali de “La Regata del Mediterraneo”. Tre batterie molto combattute hanno regalato uno spettacolo suggestivo sullo specchio d’acqua della Rada Giunchi. Dei 12 equipaggi in gara, 4 sono stati eliminati, mentre i migliori due terzi tempi hanno potuto accedere alla semifinale di sabato. Nella prima batteria ha avuto la meglio il Comune di Siracusa, seguito dalla Città di Maiori, Comune di Monopoli e Comune di Manfredonia.

La classifica della seconda batteria, invece, ha visto trionfare l’equipaggio della Regione Campania, seguito dal Comune di Brindisi, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il CUS Bari Uniba. Nella terza batteria podio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, secondo posto per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, quindi Regione Calabria e Comune di Taranto. I due migliori terzi tempi, validi per la partecipazione alla semifinale, sono stati invece segnati da Regione Calabria e Comune di Taranto.

Ricapitolando, la semifinale di domani vedrà battersi in acqua gli equipaggi del Comune di Siracusa, Città di Maiori, Regione Campania, Comune di Brindisi, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, Regione Calabria e Comune di Taranto.

In serata, all’Arena dello Stretto, è andato in scena il primo dei tre salotti televisivi. Insieme al direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, dott. Sergio Tralongo, al presidente della Camera di Commercio, dott. Ninni Tramontana, all’architetto Consuelo Nava dell’Università Mediterranea, e al consigliere metropolitano, dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, si è parlato di cultura e promozione turistica. E proprio parlando di cultura e di valorizzazione del territorio, Lamberti-Castronuovo ha regalato al pubblico una notizia in anteprima: “Abbiamo chiesto al maestro Riccardo Muti di tornare in Calabria per un grande concerto in Aspromonte con le migliori bande concertistiche italiane. Lui si è mostrato subito entusiasta e disponibile e la data probabile per questo grande evento potrebbe essere luglio 2020”. Tramontana ha invece esaltato la valenza di eventi come “I Tesori del Mediterraneo” in chiave di promozione turistica: “Il turismo in questa terra è una, se non la principale attività produttiva, e voi con un evento di tale portata, che coniuga insieme sport, cultura, commercio e valorizzazione del territorio, state facendo turismo di qualità”. Di promozione del territorio ha parlato anche Tralongo, affermando che “i principi che caratterizzano l’Ente Parco d’Aspromonte, nell’esaltare le bellezze e le ricchezze dei nostri territori, si fondono perfettamente con la vostra filosofia di promozione turistica”. Mentre l’architetto Nava ha evidenziato come “grazie a I tesori del Mediterraneo l’Università si è aperta al territorio sotto una nuova veste, quella sportiva, con la partecipazione di un proprio equipaggio alla regata”. Uno dei momenti più importanti nel corso della serata è stato il “Premio letterario Apollo”, una delle novità di questa edizione, al quale hanno partecipato le maggiori case editrici calabresi (Città del Sole, Falco Editore, Ferrari Editore, La Rondine Edizioni, Rubbettino Editore) con opere inedite di narrativa in lingua italiana. Presenti Franco Arcidiaco per Città del Sole (Reggio Calabria), Gianluca Lucia e Antonio Spadaro per La Rondine edizioni (Catanzaro). “È bello – hanno affermato sia Arcidiaco che Lucia – che un’associazione come Nuovi Orizzonti che si occupa principalmente di sport e promozione turistica, abbia puntato forte anche al sociale, con questo premio che rimette al centro anche l’aspetto culturale”.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo “Salite a bordo” presentato da Veronica Maya, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi. In un’Arena dello Stretto gremita in ogni ordine di posto, sono stati presentati alla città gli equipaggi partecipanti alla regata e le miss che si contenderanno la corona di “Venere del Mediterraneo”. La giuria di qualità ha inoltre assegnato i riconoscimenti del “Premio letterario Apollo” ai primi tre classificati. Tre sono stati i libri selezionati dalla giuria di qualità: “Sei nelle mie radici” di Margherita Catanzariti (Città del Sole), “Mistero al cubo” del collettivo Lou Palanca (Rubbettino) e “Rosso dentro” di Rossella Amato (Falco Editore). Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Margherita Catanzariti, seguita dal collettivo Lou Palanca, terzo premio per Rossella Amato.

Ospiti della serata sono stati, la giovane cantante Emma Muscat, fresca partecipante ad Amici di Maria De Filippi e apprezzata dai giovanissimi, e le incursioni comiche di Ciro Giustiniani, volto della trasmissione Made in Sud.

Stasera lo spettacolo “I giochi delle dee”, sempre all’Arena dello Stretto, con protagoniste le miss e gli interventi comici Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni. A fare da aperitivo sarà il salotto televisivo con gli ospiti che dibatteranno su sport, salute e benessere.

Sempre in tema di ospiti, l’organizzazione comunica che l’annunciato ospite musicale Gionny Scandal, trapper amato dai giovanissimi, che avrebbe dovuto partecipare allo spettacolo “L’Olimpo degli dei”, in programma domenica 4 agosto all’Arena dello Stretto, non sarà presente alla manifestazione per un grave lutto familiare. Al suo posto si esibirà il duo rapper Astol & Daniel.