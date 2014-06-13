I “Treeunquarto” per la serata finale della festa di S. Antonio.

Oggi 13 giugno, giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova. I festeggiamenti sono iniziati già a partire dalle ore 07.00 con le celebrazioni che vedranno anche in programma una messa in piazza alle ore 17.30, celebrata dal Vescovo Emerito Mons. Vittorio Mondello e la successiva processione per le vie della parrocchia della vara di S. Antonio.

La serata, dedicata all’Anno Missionario Orionino, vedrà una raccolta fondi a favore delle missioni orionine in giro per il mondo e l’esibizione alle 21.00 del duo di cabaret “Treeunquarto”.I Treeunquarto sono un duo palermitano, nato nel 1990 composto da Fabrizio e Valentino Pizzuto. Oltre alle esibizioni in varie serate di cabaret, i due sono stati protagonisti anche in teatro, al cinema e in tv. Da segnalare la partecipazione di Fabrizio Pizzuto nella fiction Rai “Il Giovane Montalbano” nel ruolo del agente di polizia Catarella, mentre Valentino è stato protagonista in Squadra Antimafia 4, L’Onore e il Rispetto 3, il Commissario Montalbano e Scacco al Re. L’esibizione avverrà nel piazzale antistante il Santuario di S. Antonio, sito in Via Collina degli Angeli, Reggio Calabria A mezzanotte i tradizionali fuochi pirotecnici che chiuderanno i festeggiamenti.