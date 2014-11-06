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If you’re looking for the Party, NOTOX is looking for you’. Saturday 08- 11- 14 | NOTOX meets DONER BOMBERS vol.2

Il sabato notte milanese al Glounge cambia ritmo con Notox, in consolle Big Fish: appuntamento dalla mezzanotte, ingresso in lista nominale

06 Novembre 2014 - 15:59 | di Redazione

Notox al Glounge di Milano, serata con Doner Bombers vol. 2

Nel cuore della suggestiva Milano by night, laddove ancora è possibile ammirare le magnificenti luci del Duomo, il sabato notte prende vita una nuova realtà destinata a dominare la scena della nightlife milanese: NOTOX.Location d’eccellenza è il GLOUNGE, lo storico locale milanese da sempre conosciuto per le sue frequentazioni chic e ‘gay friendly’, che apre le porte a una nuova clientela selezionata di clubbers fashionisti in cerca di svago.

Allo scoccare della mezzanotte sono designer, modelli, PR presenzialisti e sognatori che arrivano per scendere quelle scalinate in ferro battuto e lasciarsi accompagnare verso l’atmosfera un po’ magica e un po’ surreale del locale sotterraneo.

Specchi e cuscini amaranto incorniciano un affresco della Milano creativa che ha trovato il luogo notturno dove osare raccontarsi a ritmo di musica.

In consolle resident Guest Star è Massimiliano Dagani, meglio conosciuto come Big Fish o semplicemente Fish. Un nome, una garanzia di divertimento. Ex dei Sottotono, produttore di basi per i più famosi rapper italiani, conduttore radiofonico, autoresolista, è il DJ che scalda il dancefloor, dove ballare senza pensare.’

If you’re looking for the Party, NOTOX is looking for you’. Tutti i sabato sera, da mezzanotte in poi GLOUNGE – Via Larga, 8 Milano Ingresso in lista nominale

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