Il 22 maggio il Presidente Cogliandro presenta il volume “Soggetti deboli e diritto incerto”

Il Centro Monoriti ed il Movimento Contaminiamo i Saperi, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, organizzano per giovedì 22 maggio alle 17:30, un incontro con il dott. Giuseppe Cogliandro (Presidente della sezione Affari internazionali ed europei della Corte dei Conti).La manifestazione, che si svolgerà presso l’Atelier di Architettura (Feo di Vito) di Reggio Calabria, chiuderà formalmente la prima edizione dei Laboratori culturali in Ateneo ed il ciclo di iniziative promosse per festeggiare i 15 anni di attività del Centro Monoriti.

Con l’occasione, verrà presentato il volume “Soggetti deboli e diritto incerto”, un’indagine che ospita la prefazione dell’illustre magistrato calabrese ed i saggi di una serie di professori e dottorandi (delle Università di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria), coinvolti nelle tre edizioni del corso di formazione sui diritti umani organizzate dal Centro Monoriti.

Il contributo derivante dalla vendita del libro, stampato in edizione limitata, verrà integralmente devoluto in beneficenza a per sostenere il progetto VIDES, promosso da Suor Maria Grazia Rizzo.

Al termine dell’incontro, verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai giovani che hanno frequentato i laboratori culturali del Movimento Contaminiamo i Saperi.