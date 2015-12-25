Alla Chiesa di San Giorgio il concerto di Natale ‘Verbum caro factum est’

Per ricordare i 10 anni dall’inizio delle sue attività il Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli” di Reggio Calabria ha organizzato un Concerto di Natale dal titolo “Verbum caro factum est”, che si svolgerà domenica 27 dicembre 2015 alle ore 19.30 presso la Chiesa di S. Giorgio al Corso, con ingresso libero.

I canti della tradizione natalizia italiana ed europea saranno eseguiti dal Coro Polifonico “Antoni Gaudì” e ci richiameranno all’unico vero significato del Natale: Dio si è fatto uomo.

Cultura, Carità e Missione, queste le tre parole che sintetizzano l’esperienza del Centro di Solidarietà ed è il contributo che, come associazione tenta di dare, fin dal 2005, al territorio reggino.

Il CdS “Marvelli” ha prevalentemente operato nell’ambito educativo: nel reperimento e distribuzione di derrate alimentari a famiglie indigenti del comune di Reggio Calabria, attraverso la Fondazione Banco Alimentare; nell’ambito del recupero scolastico e nell’aiuto alla ricerca del lavoro.

Il CdS “Marvelli” ha organizzato a livello cittadino eventi e attività culturali quali concerti, mostre, cineforum, presentazioni di libri e guida all’ascolto di musica classica.

Lavora da sempre in rete attraverso la Federazione dei Centri di Solidarietà, l’Associazione Nazionale “Santa Caterina da Siena” e il Centro Servizi al Volontariato di Reggio Calabria.