il 28 Giugno il corso di aggiornamento “Medicina narrativa a confronto”

Il 28 Giugno 2014 presso l’ Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi di Reggio Calabria, sito in Via S.Anna II tronco loc.

Spirito Santo- Reggio Calabria, si terrà il corso di aggiornamento “Oltre la frontiera della malattia: Medicina narrativa a confronto”.La Medicina narrativa, nata da alcuni anni, si pone come obiettivo quello di promuovere l’integrazione della narrazione clinica della malattia, dal punto di vista biomedico (“disease”), con quella elaborata dai pazienti e dai familiari (“illness”), per migliorare la qualitàdelle cure, l’appropriatezza dei percorsi di assistenza, l’aderenza terapeutica e, non ultima, la qualitàdella vita dei malati, in particolare nell’area della cronicità.

L’impiego della narrazione e della conoscenza basata sulle storie di malattia nella pratica clinica èuno strumento che non puòche migliorare la qualitàdei percorsi di assistenza e cura. Malattia e guarigione sono, in parte, trame narrative. Anche i medici scrivono sempre piùspesso su loro stessi e sulle loro esperienze, in cerca di nuove motivazioni personali, e nell’era della medicina super-tecnicistica, tra nanotecnologie e cure mirate, forse èproprio questo il fronte avanzato della “medicina personalizzata”.RELATORI E MODERATORIDott. S. Borrelli Medico Medicina Generale ASP RC, scrittoreDott. G. Cassone Radiologo Reggio CalabriaDott. L. De Filippis Reumatologo,”Health Manager- CMC Africa Austral”.Dott.ssa E. Felletti Psichiatra, psicoterapeuta- Dir.Medico SERT RCDott.ssa C.V. Marchese MMG, Medico Med.Serv.

ASP RC, Presid.

AIDM sez. RCDott. D. Marciano Spec.

Anestesia-Rianimazione , MusicistaDott.ssa E. Mottola Psicologo Dirig.

Resp.

Consultorio S.Marco RCDott.ssa C. Palumbo Dir.med. I liv. Psichiatria Dipart. Sal. Mentale ASP RC Dott.ssa M. Priolo Dir. med. I liv. U.O. Genetica Medica Az.Osp.BMM RCDott.ssa R. Veccia Psicologo-Dipartim.

Materno-infantile RCProf. A. Virzì Presid.

SocietàItaliana Medicina NarrativaTele esposte e immagine di copertina: Daniele ChiovaroArtisti reggini sanità: Pasquale Borruto-Manuela Priolo-Salvatore Vita-Roberto Cafarelli-Vincenzo De Salvo-Maria Giustra –Domenico MarcianoNote musicali: Giuseppe ScambelluriPoesie dei medici-artisti: Pasquale Borruto – Manuela Priolo – Arturo Cafarelli- Roberto Cafarelli – Carmen Marchese- Carmelina Palumbo-Mario Gallucci- Francesco SaricaSi ringrazia: Galleria d’Arte-Cornici-Belle Arti Toma-Reggio Calabria