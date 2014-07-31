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Il 7 agosto la Festa del Borgo Antico: natura, tradizione e musica

Concerto degli Etnosound in piazza per una serata dedicata a cultura e tradizione musicale calabrese, nel calendario estivo della Pro Loco

31 Luglio 2014 - 19:40 | di Redazione

La manifestazione dal nome “Festa del Borgo Antico” fa parte del calendario delle manifestazioni estive 2014, realizzato dalla Pro Loco su tutto il territorio comunale, ed avrà luogo a Motta San Giovanni nel caratteristico scenario di Piazza del Borgo a partire dalle ore 21.00.Sarà un’ottima occasione per vivere una serata all’insegna della cultura e della tradizione entico-musicale calabrese grazie all’esclusivo concerto degli Etnosound in una delle loro pochissime tappe del tour 2014 che si terranno nella provincia di Reggio Calabria e l’unica nelle vicinanze della città di Reggio (www.etnosound.it). La manifestazione è organizzata in collaborazione con la  Provincia di Reggio Calabria e con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni e dell’associazione culturale “Suoni del Sud” di Reggio Calabria.

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