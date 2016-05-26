Il ‘big boy’ Sergio Sylvestre è il vincitore di Amici 2016

di Alessandro Sica- Sergio Sylvestre, 24 anni nato a Los Angeles da mamma messicana e papà haitiano è il vincitore di Amici 2016.

Ha iniziato a cantare dopo un infortunio che lo ha obbligato a rinunciare alla carriera sportiva di giocatore di football americano.

E’ il caso di dire che il Salento porta fortuna e vince ancora nel talent della De Filippi, dopo Alessandra Amoroso, Emma Marrone ed Elodie Patrizio, che ieri è arrivata seconda, aggiudicandosi il premio della critica.

La vittoria e il percorso di Sergio in Italia

Sergio è il nuovo talento ad aggiudicarsi la vittoria, quattro anni fa è arrivato in Italia in vacanza per visitare la Puglia ed è lì che tutt’ora vive. Con la sua voce soul, profonda, ha messo d’accordo tutti, giuria e pubblico, che lo ha portato attraverso il televoto a conquistare il Trofeo di Amici 2016.

“Questa vittoria non è stata una rivincita ma una sfida con me stesso”, ha dichiarato. Durante il serale di Amici Sergio ha firmato un contratto discografico con Sony Music Italia e il 20 maggio è uscito “Big Boy”, il suo EP di esordio.

Oltre al singolo, scritto dal cantautore Ermal Meta, l’album contiene altri tre inediti e quattro cover che Sergio ha interpretato durante il suo percorso all’interno della scuola.

“Quando ho capito di aver vinto, ho pensato a tutte le volte che mi hanno detto non farai mai niente, a tutti i no ricevuti, sapevo che se non avessi provato a fare qualcosa di positivo, avrebbero vinto loro”.

In attesa del nuovo lavoro, Sergio si gode il successo del disco d’esordio, che si è conteso per tutta la settimana la vetta di iTunes con quello della collega e amica, prima che rivale, Elodie ed ha in cantiere una collaborazione da star: uno dei suoi coach, J-Ax, ha infatti annunciato che Sergio farà un featuring in uno dei pezzi del suo nuovo atteso album in coppia con Fedez, che uscirà in autunno e che è stato anticipato in queste settimane dal singolo ‘Vorrei ma non posto’, già vero tormentone.

“Sono strafelice –ha detto Sergio– a J-Ax e Nek devo tutto, senza di loro nulla sarebbe stato possibile, mi i hanno aiutato ad avere fiducia in me”.

Sergio all’annuncio della sua vittoria da parte della conduttrice, si è commosso al punto da non riuscire a parlare, poi, incontrando i giornalisti qualche minuto dopo la fine della trasmissione, ha detto che il suo primo pensiero è andato alla mamma: “Non vedo l’ora di chiamarla e dirle quello che è successo!

“.