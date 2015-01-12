Il Bocale calcio torna dalla trasferta vibonese con un punto prezioso in ottica salvezza. Bocale che per la prima volta in questa stagione gioca la partita perfetta, la squadra che la società avrebbe voluto vedere dall’inizio dell’anno. Ai@biancorossi di Lo Gatto oggi è mancata solo la rete.

Una squadra cosciente dei propri mezzi che non ha avuto paura della più blasonata Vibonese che ha messo in difficoltà i reggini in tre occasioni, ma il giovane Cuzzucoli classe ’96 compie interventi miracolosi.

Ottima prestazione quindi di tutto il collettivo che ha mostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di potersela giocare a viso aperto contro tutti e che la situazione deficitaria in classifica è dovuta solamente ad alcuni incidenti di percorso.

Con la Vibonese in 10 per l’espulsione di Allegretti, il Bocale prova a portare a casa i tre punti impensierendo in due occasioni l’estremo difensore locale, ma Di Fiore prima e Moreno dopo non trovano la rete.

Soddisfatto della gara giocata dal Bocale anche il Team Manager Valerio Sgrò: “Questo è il Bocale che vogliamo vedere, ogni giocatore ha dimostrato di essere consapevole della propria forza non essendo inferiore a nessuno”.