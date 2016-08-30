Il Bocale si presenta ai tifosi

Società, staff tecnico e squadra si presentano a stampa e tifosi nella serata che ricorderà anche l'impegno solidale per le vittime del sisma

Si svolgerà lunedì 5 settembre la presentazione ufficiale dell’A.S.D. Bocale Calcio ADMO 2016/2017. Presso il Bowling San Gregorio di Giovanni Laganà, uno dei partner del club biancorosso, con inizio alle ore 19, società, staff tecnico e squadra sfileranno e si presenteranno a stampa e tifosi.

Sarà l’occasione per parlare di sport, ovviamente, con gli obiettivi della squadra forte e ambiziosa costruita dalla dirigenza biancorossa; i nuovi arrivati, a partire da mister Leonardis e proseguendo con gli atleti, avranno l’occasione per presentarsi, affiancati da veterani con grande voglia di riscatto.

Ma oltre che del progetto sportivo, durante l’incontro si parlerà dell’impegno nel sociale del Bocale, che dopo aver inserito nel proprio nome la sigla ADMO, nel tentativo di fornire una maggiore visibilità a questa importante associazione benefica, ha scelto di donare l’intero incasso della campagna abbonamenti in beneficenza alle popolazioni vittime del devastante terremoto del centro Italia. Per chi fosse interessato, sarà possibile sottoscrivere la tessera anche nella stessa serata della presentazione.