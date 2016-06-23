Il Bricolage ti fa bruciare calorie

di Daniela Bonanno Conti – L’estate è ormai alle porte e noi tutti siamo spesso in ansia per la fatidica prova costume.

Ma niente paura, molti lavori fai da te per sistemare la nostra casa e il nostro giardino ci permettono di consumare molte calorie e ci fanno rimettere in forma per la bella stagione.

Secondo un recente sondaggio condotto su un campione di italiani dal più grande marketplace di prodotti per fai da te e giardinaggio, ManoMano.it, pero’ solo un quinto degli intervistati si rimetterebbe in forma con attività di bricolage, mentre il 36,1% predilige il fitness e la palestra, il 18% si dedica al jogging, l’11,5% al nuoto. Invece svolgere attività di bricolage è molto utile per bruciare calorie.

Per esempio, costruire una staccionata per il giardino ci può fare bruciare all’ora circa 476 calorie, pulire le grondaie ben 397, piantare il prato ben 379 calorie all’ora, coltivare l’orto 357, gonfiare la piscina ci fa consumare ben 200 calorie.

Continuando nell’elenco delle attività, verniciare una stanza ci fa bruciare ben 357 calorie in un’ora mentre costruire una casetta sull’albero addirittura ben 595 calorie e allora buon bricolage!