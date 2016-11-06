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Il calabrese Giuseppe Borello convocato per l’amichevole dell’Italia Under 18

Nato a Catanzaro e residente a Taverna, l'attaccante della Primavera del Crotone è stato scelto dal ct Nicolato per la sfida con l'Austria a Caldogno

06 Novembre 2016 - 20:02 | di Redazione

Il calabrese Giuseppe Borello, convocato nell'Italia Under 18 per l'amichevole con l'Austria

Ci sarà anche un talento calabrese in campo domenica 6 novembre a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove è in programma la partita amichevole tra le nazionali under 18 di calcio di Italia e Austria. É il diciassettenne Giuseppe Borello, nato a Catanzaro ma residente a Taverna con la famiglia.

Attualmente nella Primavera del Crotone col ruolo di attaccante, Borello è stato convocato dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Borello, 17 anni, ha iniziato nelle giovanili della squadra calabrese neo promossa in serie A nel 2012 dopo essere stato scoperto nelle file dell’Asd Catanzarese e già lo scorso anno ha indossato la maglia azzurra tra gli allievi

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