Il ‘Calabria Buskers’ abbraccia piazza Castello tra clowloneria e giocoleria. On-line foto e video della prima serata

Quella di ieri è stata la prima giornata di festival di un “Calabria Buskers” che attraverso tantissimi eventi ed iniziative sta portando allegria, diffondendo arte ed umanità, favorendo socialità e civismo, valorizzando il territorio.

La parata degli artisti di strada

Ad aprirlo è stata la parata degli artisti di strada che, partendo dal teatro “Siracusa”, attraversando il corso Garibaldi e concludendosi in piazza Castello, ha gioiosamente invaso il centro storico con musiche e colori che hanno arricchito le già straordinarie abilità performative di clown, giocolieri, mangiafuoco ed altre personalità artistiche locali, nazionali ed internazionali ritrovatesi a Reggio per animare la manifestazione messa su dai “Pagliacci clandestini” fino all’8 dicembre.

In piazza Castello, grandi e piccini sono rimasti a bocca aperta davanti alle acrobatiche esibizioni e riso davanti alle simpatiche gag degli artisti, ma non solo come pubblico, visto che sono stati coinvolti diventando così parte integrante dello spettacolo. Ad esibirsi, i “Flambè” (giocoleria infuocata), “Magicamente Giocolereggio” (giocoleria magica), Luigi Ciotta con il suo “Tutti in valigia” (clowneria e giocoleria), “Ambrosia Theatre” con il suo “Diva” (clowneria), “Il grande Lebuski show” (giocoleria acrobatica). Tanta simpatia e tante performances curiose ed allo stesso tempo difficili come, ad esempio, quella de “Il grande Lebuski” che ha pedalato su una bicicletta alta 20 centimetri con un bimbo sulle spalle. Il tutto è stato arricchito con immagini laser proiettate sul Castello e musica che hanno aumentato l’entusiasmo già alto dei presenti estasiati dagli spettacoli. Oggi alle 18 sarà la volta del teatro dei burattini “Il primo bacio” de “La Gurfata”, alle 19 del titiro teatro “Il cantastorie” de “La Gurfata”, alle 20 di Luigi Ciotta, alle 21 de “Il grande Lebuski show”, alle 22 dei “Flambè “, alle 23 dei Koralira con “Terra esperimenti sonori”. Questo, invece, il programma di domani: alle 19 “Terra esperimenti sonori”, alle 20 “Il grande Lebuski show”, alle 21 “Diva”, alle 22 “Tutti in valigia”, alle 23 danza acrobatica aerea di Giuliana Randazzo.

Gli eventi extra festival

Come extra festival, la giornata di oggi si caratterizza per l’attività dei “Pagliacci clandestini” all’ospedale di Locri, per il corso di trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante al negozio di estetica artistica “Chez scenique” (via Arcovito 3, fino alle 18:30) e per il laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” curato dall’associazione “Il pesce rosso”. Mentre quella di domani per passeggiata ecologica col Cai al Castello di San Niceto (partenza ore 8:15 da piazza Garibaldi), “Pagliacci clandestini” agli Ospedali riuniti di Reggio (ore 9), per il laboratorio “Acrobatica e trapezio” diretto da Lis Nobre, per il corso di trucco teatrale al medesimo luogo ed orario del precedente, laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” dell’associazione “Il pesce rosso”.QUI LE FOTO DEL ‘CALABRIA BUSKERS’