Il ”Calabria Buskers” entra nel vivo: spettacolari eventi che coinvolgeranno artisti locali, nazionali ed internazionali

Il “Calabria Buskers” entra nel vivo. Dal 30 novembre si stanno succedendo una serie di eventi finalizzati a portare allegria, arte, umanità, socialità, civismo e valorizzazione del territorio. Da oggi, venerdì 5 dicembre, fino a lunedì 8, questi andranno avanti, ma ad essi si aggiungeranno quelli altamente spettacolari che coinvolgeranno artisti locali, nazionali ed internazionali.

Il programma degli spettacoli in piazza Castello

Tranne la parata di oggi degli artisti, che alle 18 si partirà dal teatro “Siracusa” e si concluderà in piazza Castello, tutti gli altri eventi altamente performativi si svolgeranno nel medesimo slargo. A seguire, alle 19 “Flambè Pagliassi” (Cosenza), alle 20 “Magicamente Giocolereggio” (Reggio), alle 21 “Tutti in valigia” di Luigi Ciotta (Torino), alle 22 “Diva” di Ambrosia Theatre” (Brasile), alle 23 “Il grande Lebuski show” di “Stradivari” (Ruffano, Lecce).Sabato, alle 18 teatro dei burattini “Il primo bacio” de “La Gurfata” (Riace, Reggio), alle 19 titiro teatro “Il cantastorie” de “La Gurfata”, alle 20 “Tutti in valigia”, alle 21 “Il grande Lebuski show”, alle 22 “Flambè Pagliassi”, alle 23 “Terra esperimenti sonori” dei “Koralira” (Reggio).Domenica, alle 19 “Terra esperimenti sonori”, alle 20 “Il grande Lebuski show”, alle 21 “Diva”, alle 22 “Tutti in valigia”, alle 23 danza acrobatica aerea di Giuliana Randazzo (Catania).Lunedì, alle 19 “Mageia” dei “Pagliacci clandestini” (Reggio), alle 20 “Ariel” di Ambrosia theatre, alle 21 “Tutti in valigia”, alle 22 “Il grande Lebuski show “, alle 23 danza acrobatica aerea.

Come extra festival, la giornata di oggi si caratterizza per l’attività dei “Pagliacci clandestini” all’ospedale di Polistena e per il corso di trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante al negozio di estetica artistica “Chez scenique” (via Arcovito 3, fino alle 18:30), mentre quella di domani per il medesimo corso di trucco teatrale (stesso luogo, dalle 10 alle 18:30), per l’attività dei “Pagliacci clandestini” all’ospedale di Locri (ore 11) e per il laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” curato dall’associazione “Il pesce rosso”.