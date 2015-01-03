Il Capodanno senza mode vince la sua scommessa

Successo per il “Capodanno Alternative” che si è tenuto alla sede dellaGilda degli Artisti nelle prime ore del 2015.

Hanno salutato l’arrivo del 2015 senza lustrini e all’insegna deldivertimento i partecipanti al Capodanno Alternative che superandoabbondantemente l’ordine del centinaio di presenze hanno consegnatoall’evento un successo oltre le aspettative.

La serata ha offerto diversi spazi con diverse proposte, dalla “SalaSud” che offriva uno spazio di relax e musica di sottofondo, fino alla“Sala Nord” che ha visto esibirsi sul palco due gruppi locali e unaselezione musicale esclusione di decibel.

“Continuiamo ad offrire alla città un’alternativa che prima mancava eche è condivisibile da tutti” ha commentato il BaK, capo-gilda dellaGilda degli Artisti “una festa per chi solitamente non festeggia ilcapodanno, un’occasione per ritrovarsi e per ascoltare musica senza modee senza contesti.

E’ solo l’inizio di un anno che vedrà La Gilda degli Artisti muoversisul territorio sia con le continue iniziative settimanali che con eventidecisamente importanti, vere e proprie scommesse con il pubblicoreggino: dalle serate a tema agli eventi sociali, fino al festival diarte indipendente, lo “Z Fest”, che prenderà vita ad agosto accompagnatoda tante iniziative di contorno.

Un 2015 che inizia con i migliori progetti e tutta la buona energia perrealizzarli.”

Per scoprire di più sulle iniziative della Gilda degli Artisti bastacollegarsi al sito www.gildaartisti.org e consultare il calendariomensile di eventi.