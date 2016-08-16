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Il Cis presenta ‘Miti dello stretto, Ulisse e le sirene ‘

Video proiezioni, letture e intermezzi musicali nel Chiostro di San Giorgio al Corso per un viaggio nei miti legati allo Stretto

16 Agosto 2016 - 13:55 | di Redazione

Lo Stretto di Messina, tema dell'incontro Miti dello Stretto del CIS

Mercoledì 17 Agosto, alle ore 21.010, nel Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori e “Italia Nostra” sezione di Reggio Calabria, nel contesto del ciclo “Miti e suggestioni nelle voci del Sud …del mondo – Sezione “A. Piromalli”, promuovono “Miti dello Stretto, Ulisse e le sirene” con video proiezioni.

Introduce la prof.ssa Francesca Paolino, già prof. associato di Storia dell’Architettura dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Relazioneranno: prof. Giuseppe Mazzù, ispettore onorario della Soprintendenza, giornalista; prof.ssa Angela Martino, presidente di “Italia Nostra” sezione di Reggio Calabria; prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis. Lettura a cura dell’architetto Eleonora Uccellini.

Coordina l’incontro il presidente del Cis della Calabria, Loreley Rosita Borruto. Durante l’incontro ci saranno degli intermezzi musicali a cura dei maestri Giancarlo e Francesco Mazzù.

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