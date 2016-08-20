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Il Cis presenta ‘Una Rosa per cantare: omaggio a Rosa Balistreri’

Domenica 21 agosto nel Chiostro di San Giorgio al Corso il videoracconto di Nicola Petrolino ripercorre la vita e il canto di Rosa Balistreri

20 Agosto 2016 - 09:52 | di Vincenzo Comi

Rosa Balistreri, la cantatrice di Licata

Domenica 21 Agosto 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro “Una Rosa per cantare: omaggio a Rosa Balistreri. Rosa Balistreri, la cantatrice di Licata, è l’interprete che negli anni 70-90 ha raccontato con la sua voce la Sicilia, con una passione e una carica umana non comuni.

Una grande interprete popolare che si è riscattata con il canto da una società abbruttita e classista, dimostrando che è possibile vivere senza rinunciare alla propria dignità.

Una rosa per cantare, il videoracconto di Nicola Petrolino, mediante un montaggio che fonde musica e cinema,  si articola seguendo le vicende biografiche, le canzoni, i concerti, le apparizioni televisive, le interviste e le testimonianze di chi l’ha conosciuta.

Attraverso vari momenti documentali e musicali sarà possibile tessere la trama della sua difficile vita e la forza intensa del suo canto che l’ha portata al successo accanto a importanti protagonisti della vita culturale e musicale italiana come Dario Fo, Renato Guttuso, Leonardo Sciascia, Otello Profazio e Ignazio Buttitta.

Incontro del Centro Internazionale Scrittori nel Chiostro di San Giorgio al Corso

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