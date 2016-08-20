Il Cis presenta ‘Una Rosa per cantare: omaggio a Rosa Balistreri’

Domenica 21 Agosto 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro “Una Rosa per cantare: omaggio a Rosa Balistreri. Rosa Balistreri, la cantatrice di Licata, è l’interprete che negli anni 70-90 ha raccontato con la sua voce la Sicilia, con una passione e una carica umana non comuni.

Una grande interprete popolare che si è riscattata con il canto da una società abbruttita e classista, dimostrando che è possibile vivere senza rinunciare alla propria dignità.

Una rosa per cantare, il videoracconto di Nicola Petrolino, mediante un montaggio che fonde musica e cinema, si articola seguendo le vicende biografiche, le canzoni, i concerti, le apparizioni televisive, le interviste e le testimonianze di chi l’ha conosciuta.

Attraverso vari momenti documentali e musicali sarà possibile tessere la trama della sua difficile vita e la forza intensa del suo canto che l’ha portata al successo accanto a importanti protagonisti della vita culturale e musicale italiana come Dario Fo, Renato Guttuso, Leonardo Sciascia, Otello Profazio e Ignazio Buttitta.