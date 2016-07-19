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Il Cis promuove ‘Quello che l’Occidente non vede dell’Occidente’

Mercoledì 20 luglio nel Chiostro di San Giorgio al Corso il Cis promuove una tavola rotonda di filosofia sull'Occidente

19 Luglio 2016 - 10:51 | di Vincenzo Comi

Tavola rotonda di filosofia del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

Unità e differenza “Quello che l’Occidente non vede dell’Occidente” è il titolo della tavola rotonda di filosofia promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 20 luglio, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria.

Intervengono: prof. Daniele Cananzi, associato di Filosofia del Diritto presso l’Università “La Sapienza” (Roma) e Università Mediterranea di Reggio Calabria; prof.ssa Francesca Saffioti, docente di Filosofia; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia.

Coordina la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.

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