Il collettivo reggino presenta ‘Limitazione Summer Fest II’
Il 20 e 21 luglio il MuStruMu di Reggio ospita la scena musicale indipendente con il collettivo Limitazione e i Fuzz Orchestra da Milano
19 Luglio 2016 - 10:46 | di Vincenzo Comi
Buone nuove sul fronte “Limitazione”. Il collettivo reggino presenta l’evento “Limitazione Summer Session II”, kermesse di scena presso il Museo Dello Strumento Musicale di Reggio Calabria. Si tratta di una due-giorni in programma per i prossimi Mercoledi 20 e Giovedì 21 Luglio, rivolta a valorizzare il microcosmo indipendente della scena musicale cittadina.
Il primo dei due appuntamenti avrà inizio alle ore 20, con l’esibizione di formazione più o meno recente: Federica Catalano, Uvì, Ingrown, Drunklit e Nuclear Detonation.
La serata seguente vedrà di scena tre band del nostro territorio alle prese con la presentazione dei propri lavori discografici: “Nothing” di Selfishadows, “Derma” dei LaBrain e “Your satisfaction, is our best reward” dei Grog.
A coronare l’evento il concerto dei Fuzz Orchestra: la band milanese per secondo anno consecutivo sceglie Reggio Calabria e il MU.STRU.MU. tra le tappe del tour estivo che segue la pubblicazione del nuovo disco “Uccideteli Tutti! Dio Riconoscerà I Suoi”, pubblicato lo scorso 11 marzo.
Un evento da non perdere per chi in città ha ancora fame di musica live.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie