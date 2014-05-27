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Il Laboratorio Teatrale del Liceo Volta presenta “Inferno”

Teatro danza, musica elettronica e brani pop-rock per rileggere i personaggi danteschi con i monologhi scritti dagli studenti-attori

27 Maggio 2014 - 17:23 | di Redazione

Il Laboratorio Teatrale del liceo Volta presenta lo spettacolo Inferno

Il Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico Alessandro Volta festeggia quest’anno il suo ventennale mettendo in scena un moderno adattamento dell’Inferno di Dante. Combinando elementi di teatro danza, musica elettronica e canzoni del repertorio pop-rock, lo spettacolo guida il pubblico a comprendere la complessa psicologia dei più noti personaggi danteschi, che prendono forma attraverso brevi monologhi scritti dagli stessi studenti-attori. Tali personaggi diventano ad uno ad uno i veri protagonisti del viaggio onirico di un Dante insolito, simbolo di un’umanità sofferente e perennemente in lotta contro i mali e i tormenti di un mondo che è ormai sempre più un “Inferno”.Prestigiose “contaminazioni” tratte dalla migliore tradizione classica si alternano alle terzine dantesche, conferendo all’opera un carattere sperimentale e altamente originale, una giustapposizione di stili, immagini, prosa e poesia che riproduce, come in un quadro cubista, il caos della civiltà contemporanea.

Lìevento si terrà il 5 Giugno alle ore 20,30 presso il Teatro Cilea.

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