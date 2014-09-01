Il lungomare Falcomatà ritorna ad illuminarsi con il “Festival Cover band dello Stretto”

Sarà il lungomare Falcomatà sabato 13 Settembre ad ospitare la prima edizione del “Festival Cover band dello Stretto”, kermesse che porterà a Reggio Calabria otto gruppi musicali provenienti da tutte le regioni d’Italia. L’evento, organizzato dall’associazione “New Performance Agency” specializzata nella progettazione e produzione di spettacoli internazionali del noto imprenditore reggino Francesco Salerno vero ideatore del festival , è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria e metterà in una sana competizione Band e Tribute band di artisti nazionali e non, esaminati da una giuria tecnica che, a fine serata, decreterà i vincitori. Al primo classificato andrà un premio di 2 mila euro, al secondo mille euro mentre sarà il pubblico a decretare la sua band preferita assegnando a questa la somma di 500 euro. Le band si possono iscrivere sino al 7 Settembre sulla pagina ufficiale di Facebook “Festival Cover Band” o andando direttamente sul sito dell’agenzia www.newperformanceagency.com . Gli artisti dovranno compilare la scheda di iscrizione (scaricabile attualmente su Facebook) e mandarla all’indirizzo e-mail info@newperformanceagency.com oppure giadaperrelli@live.it accompagnata da un loro video musicale. A condurre la serata il giovane imitatore e presentatore Pasquale Caprì che, con la sua ironia e simpatici sketch, riuscirà magistralmente ad amalgamare i vari stili di musica avvicinando generazioni diverse in un LIVE nel tempo attraverso il revival anni ’60, i gruppi storici del rock, la dance anni 70-80, le emulazioni dei big della musica leggera italiana e straniera.

“Il festival delle Cover Band, inserito all’interno delle celebrazioni mariane in onore della nostra Patrona, spero diventi un format itinerante che dalla nostra città possa, negli anni futuri, toccare altri Comuni italiani consentendo così ai tanti artisti di cui può avvalersi il nostro Paese di esibirsi e mostrare il proprio talento – afferma l’ideatore della kermesse Salerno – Per una sera quindi, accendiamo i riflettori su un panorama artistico musicale fino a poco tempo fa poco accreditato offrendo un live il più possibile fedele all’originale che spazia nella storia della musica italiana e straniera”.Tutti i dettagli della kermesse saranno illustrati giovedì 11 Settembre presso la sala Biblioteca della Provincia alle ore 10,30 dagli organizzatori e dal Presidente del Consiglio Antonio Eroi.