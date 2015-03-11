Il mito di Freddie Mercury rivive nei cinema calabresi con “Queen Rock Montreal”

E’ unanimemente considerata una delle migliori esibizioni dei Queen. Ora, dopo lo straordinario successo del concerto Hungarian Rhapsody: Queen Live In Budapest (che ha radunato, nel 2012, oltre 80.000 persone nelle sale italiane), arriva la nuova celebrazione di una delle maggiori rock band del mondo: Queen Rock Montreal, il leggendario concerto del gruppo britannico, che sarà proiettato anche cinema calabresi (elenco su http://www.microcinema.eu/it/news/queen-rock-montreali-qr.htm) solo il 16, 17 e 18 marzo grazie a Microcinema. Registrato al Forum di Montreal il 24 novembre del 1981, è stato il primo concerto a essere interamente ripreso nel formato cinematografo 35mm. Oggi, le riprese originali dell’intero show, restaurate e rimasterizzate in Ultra HD con un magnifico surround sound, danno vita alla migliore esperienza cinematografica possibile.

Il concerto di Montreal e il Game Tour

La straordinaria performance dei Queen sul palco di Montreal faceva parte del Game Tour, che ha fatto segnare dei numeri record, come i 300.000 spettatori del concerto di Buenos Aires e i 250.000 complessivi delle due date a San Paolo. Il concerto di Montreal presenta molti dei loro brani più celebri: We Will Rock You (in una duplice versione), Let Me Entertain You, Play The Game, Somebody To Love, Killer Queen, I’m In Love With My Car, Save Me, Love Of My Life, Under Pressure, Keep Yourself Alive, Crazy Little Thing Called Love, Bohemian Rhapsody, Tie Your Mother Down, Another One Bites The Dust e We Are The Champions. Questa uscita al cinema rappresenta l’occasione per gli appassionati di celebrare la straordinaria prova di Freddie Mercury, uno dei più acclamati cantanti e frontman della storia del rock.

L’artista è riuscito a conquistare con le sue performance diverse generazioni di appassionati, come confermano le numerose iniziative di successo avvenute anche dopo la sua morte, compresa l’uscita in sala di Hungarian Rhapsody, che ha coinvolto un pubblico di tutte le età. Inoltre, è un ottimo modo per ricordare due storici anniversari. Infatti, nel 2015 si festeggiano i quarant’anni del brano più celebre dei Queen, Bohemian Rhapsody, pubblicato per la prima volta nel 1975; così come i trent’anni dalla loro storica esibizione al Live Aid del 1985, considerata, da un sondaggio effettuato nel 2005, la migliore performance rock di tutti i tempi.

Le sale in cui sarà proiettato in Calabria

Ecco le sale in cui verrà proiettato Queen Rock Montreal, :

Catanzaro Lido -The Space

Cosenza- Citrigno

Reggio Calabria-Lumière

Vibo Valentia-Cinema Moderno

Lamezia Terme-The Space

Zumpano (Cs)- Andromeda