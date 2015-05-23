“Il mondo che vorrei”, il primo incontro all’I.C. Falcomatà-Archi del progetto Differenziamoci differenziando

“Il mondo che vorrei”: è questo il titolo dell’incontro svoltosi presso l’istituto Falcomatà-Archi, nell’ambito del progetto “DIFFERENZIAMOCI DIFFERENZIANDO” per una corretta raccolta differenziata, nonché del progetto “REGALIAMO UN SORRISO” dedicato alla raccolta dei tappi di plastica. L’educazione ambientale costituisce parte integrante della programmazione settimanale dell’I.C. Falcomatà-Archi ed è uno strumento imprescindibile per far comprendere ai bambini l’importanza del riciclo dei rifiuti, della tutela del territorio, della biodiversità e dell’alimentazione sostenibile. Fare educazione ambientale a scuola rappresenta un’occasione unica per abituare gli adulti di domani a convivere civilmente, attraverso un diffuso rispetto per l’ambiente circostante. Forte la presenza dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, assieme all’assessore Antonino Zimbalatti e ai consiglieri comunali Mauro e Maiolino. Presenti anche la Regione con il consigliere Battaglia, l’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” con il direttore amministrativo Concettina Siciliano, l’AVR con i propri rappresentanti. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, la dott.ssa Serafina Corrado, gli alunni hanno messo in scena alcune rappresentazioni, incentrate sul tema ambientale ed in particolare sulla raccolta differenziata. Il tutto è frutto di un percorso didattico avviato dalle docenti per sensibilizzare ed educare gli alunni alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della salute attraverso la raccolta differenziata. A tal proposito, fondamentali sono stati gli incontri fra gli alunni e gli operatoti dell’AVR. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti istituzionali presenti hanno espresso in modo unanime il proprio compiacimento per tutte le conoscenze che gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito grazie al loro percorso didattico. Continuano, dunque, gli incontri del sindaco Giuseppe Falcomatà sul territorio e nelle scuole. «La nostra presenza nelle scuole è necessaria ed è da stimolo per incentivare e per sensibilizzare al meglio le nuove generazioni alla raccolta differenziata- ha dichiarato il Sindaco- per tale motivo continueremo ad operare come stiamo facendo e siamo certi che i risultati saranno più che positivi»