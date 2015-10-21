Il nuovo tour di Yosonu in 20 concerti da nord a sud

YOSONU non è un progetto, ma il risultato di più addendi che, nel loro insieme, non fanno solo somma ma sistema.

I numeri del GiùBOX tour

I dati:

9000 km in 40 tappe già fatte + altri 4000 nel tour di fine anno che toccherà 20 città italiane + circa 30 oggetti d’uso quotidiano + 1 (body)percussionista/cantante + 0 strumenti = YOSONU.

Risultato:

Da “one man band” a “one man orchestra” è l’esito di questa equazione la cui prova del 9 toccherà l’intera penisola.

Parte così da Chieti e si conclude a Enna la seconda tranche del GiùBOX tour (che prende il nome dall’omonimo disco uscito a marzo 2015) di Yosonu, creatura sperimentale di Peppe “drumz” Costa, artista dalle influenze molteplici e singolari (da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice).

Live in club, teatri e centri occupati

Club, teatri e centri occupati saranno il contenitore (BOX) di un live basato totalmente sull’improvvisazione nel quale Yosonu, oltre a presentare il suo sound contemporaneo fatto di inaspettati “strumenti ritmici” di uso quotidiano e body percussion, uniti a voci diplofoniche che si intrecciano a versi primordiali filtrati in vari tubi, introdurrà anche le armonie generate da piccoli elettrodomestici.

Alcune date ospiteranno, oltre allo spettacolo, anche dei workshop sul “riciclo musicale” e la body percussion.

www.giuseppecosta.net

www.facebook.com/pages/Yosonu/1481035158833949

Prossimi spettacoli:

5/11 Caffetteria Fenaroli – Lanciano (CH)

6/11 CIP – Centro d’Iniziativa Popolare – Roma (workshop+live)

7/11 Fanfulla 5/a – Circolo Arci – Roma

8/11 La Casa dell’ Olmo – Pisa (workshop+live)

10/11 Neri Volume Firenze – Firenze

11/11 #QuasiQuasi _social cafè_ – Terranuova Bracciolini (AR)

12/11 Cantina del Saltapicchio – Città della Pieve (PG)

13/11 Al settantasette – Viterbo

14/11 Circolo Culturale “Carichi Sospesi” – Padova

15/11 Cicco Simonetta – Milano

17/11 T.B.C.

18/11 T.B.C.

19/11 Il Basso – Forli’

20/11 Moody – Orvieto

21/11 Opificio – Terni

22/11 Cavanbah – Bari

28/11 Teatro Primo – Villa S.Giovanni (performance PARUCERCAPARU)

23/11 La bottega del Luppolo – Altamura (BA)

18/12 Borderline – Palermo

19/12 Al Kenisa CaffèLetterario Enna – Enna

21/1 Arci Le cento citta’ – Crotone

22/1 Corto Maltese – Catanzaro

BIOGRAFIA

Giuseppe Costa, nato a Vibo Valentia, 1980. Ha iniziato il percorso sulla batteria nel 1997. Apprezzato musicista si muove in ambiti e generi spesso diametralmente opposti tra loro per raggiungere e perfezionare un sound personale. Dedizione al sound, fantasia, espressione, feeling e groove, uniti alla versatilità live, lo hanno portato a collaborazioni con diversi artisti del panorama nazionale e ad esibizioni sui palchi più importanti d’Italia, nonché in tour all’estero.

Ha insegnato presso il Real Fat Studio di Reggio Calabria. Tra le altre esperienze didattiche ha tenuto clinic e masterclass su scomposizioni ritmiche e doppio pedale in ambito rock/metal. Ha suonato e collabora con formazioni differenti che vanno dal metal al reggae passando per il cantautorato più sperimentale: Adriano Modica, Carmine Torchia, Teresa Mascianà, Marvanza Reggae Sound, Memories of a lost Soul, Scarma, Kalafro Sound Power, Roberta Cartisano ed altri.

È stato Endorser di: MC drums batterie, Balbex drumstics (Repubblica Ceca) e Bulk Music. Attualmente con Artbeat (Germania) ha la sua signature di bacchette 5a . Peppe“Drumz”Costa è impegnato in una intensa attività live (80/90 concerti all’anno) Tra i palchi di maggior rilievo: Primo Maggio a Roma nel 2010 (con Marvanza reggae Sound) Roccella Jazz Festival nel 2011 (con Marvanza reggae Sound) Rototom Sunsplash Int.

Reggae Fest nel 2008 (Scarma e Kalafro) UK tour 2012 (Teresa Mascianà) Tour in Galles 2012 (Teresa Mascianà) Musicultura nel 2009 (Carmine Torchia) Kaulonia Tarantella Festival 2013 (Scarma) We Rock Fest 2012/2014 (Memories of a lost Soul) Don’t love me Italian tour 2011 – 40 date (Teresa Mascianà) Shine Tour italiano 2013/2014 (Teresa Mascianà) La sedia tour 2013 – 30 date (Adriano modica) Piazze d’Italia tour teatrale 2010 (Carmine Torchia) Al momento sta sostenendo il percorso didattico ORFF presso l’O.S.I. a Roma per estendere l’insegnamento ai più piccoli e per sviluppare un percorso pedagogico migliore e su misura.

Dischi

Memories of a lost Soul (2006) 7 Steps to nothingness – LP (distribuzione worldwide) (2014) Empty sphere Requiem – LP Alterazioni (2010) Alterazioni – CD+DVD Teresa Mascianà (2011) Don’t love me – LP (distribuzione Edel) (2013) Shine – LP (distribuzione Edel) Roberta cartisano (2013) L’ultimo cuore – LP (distribuzione Audioglobe) Carmine Torchia (2009) Questo amore (2010) Mediterranea via Scarma (2010) Rupirullalleru I will kill you (2011) Plastination – EP Invisible sound (2004) “IVS” – EP Askesis (2002) Horror Vacui – EP Mad Simon (2010) Schizofrenia.