Il ‘Panella-Vallauri’ vola alle Olimpiadi della Chimica di Hanoi in Vietnam dal 20 al 29 luglio 2014

Ennesimo risultato positivo conseguito dagli alunni dell’Istituto ‘Panella-Vallauri’. Mentre tre alunni giovanissimi della scuola si trovano nella città dell’Aquila, sin da giorno 27 maggio, per disputare le finali nazionali di Atletica Leggera Pista, è pervenuta un’altra bella notizia.

L’alunno Domenico Leonello, della classe 5 BH dell’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie si è aggiudicato il terzo posto, nelle finali regionali dei Giochi della Chimica, una selezione necessaria per la partecipazione alle Olimpiadi della Chimica che si svolgeranno ad Hanoi, in Vietnam, dal 20 al 29 luglio 2014.L’interesse diffusosi per la Chimica, i Materiali e le Biotecnologie, anche nella nostra città, ha determinato un numero crescente di iscrizioni nell’indirizzo chimico; a settembre del 2014, con l’inizio del nuovo anno scolastico, la scuola ‘Panella – Vallauri’ due nuove prime classi nel comparto chimico. La preparazione che la scuola garantisce offre grandi opportunità per un impiego qualificato dei giovani diplomati in contesti lavorativi stimolanti ed in continua evoluzione.