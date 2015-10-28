Il pittore reggino Alessandro Allegra esporrà a Roma con i Cento Pittori di via Margutta
Il pittore reggino espone su invito dell'Associazione alla centesima edizione della storica mostra, inaugurata dal critico Vittorio Sgarbi
28 Ottobre 2015 - 18:33 | di Vincenzo Comi
Dal 29 ottobre al 1 novembre il pittore reggino Allegra Alessandro esporrà insieme ai “ Cento pittori di via Margutta” nella omonima via degli artisti, allo stand n°99 con ingresso da via del Babbuino, su invito dell’Associazione per i suoi meriti artistici. La storica esposizione ,quest’anno” Centesima edizione”, sarà inaugurata , giovedì 29 ottobre alle ore 16,00 presso la fontana delle Arti, dal critico Vittorio Sgarbi, e si potrà visitare gratuitamente dalle 9,00 alle 20,00 nei giorni di esposizione.
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