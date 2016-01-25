Il presidente del Consiglio comunale incontra gli studenti del ‘Piria’

La IV A dell’Istituto tecnico “Raffaele Piria”, accompagnata dall’insegnante di diritto e economia politica, Rosanna Scali è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino. L’incontro è stato chiesto dalla scuola per dare ai ragazzi la possibilità di acquisire maggiori conoscenze sia sul sistema ettometrico di risalita sia su altre iniziative che riguardano la mobilità interna essendo gli studenti impegnati nel progetto denominato “Open in coesione” mirato a stimolare il loro senso critico e di cittadinanza.

All’incontro hanno preso parte l’ingegnere Pasquale Crucitti, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria assieme al geometra Vincenzo Cuzzola.

Le domande degli studenti e le parole di Delfino

Molte e interessanti le domande poste ai tecnici del Comune da parte degli studenti e precise e puntuali le risposte da parte dell’ingegnere Crucitti. Particolarmente soddisfatto dell’incontro il presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino il quale ha sottolineato l’importanza istituzionale di questi incontri considerato che da parte dell’Amministrazione Comunale verso le scuole e i bisogni dell’intera popolazione scolastica vi è la massima attenzione. «La città – ha detto Delfino rivolgendosi agli studenti – ci guarda, giudica il nostro agire politico-istituzionale e si aspetta tante risposte». «Anche se le condizioni delle finanze comunali – aggiunge Delfino – non ci consentono, per il momento, di realizzare grandi progetti, il nostro obiettivo è quello di rendere la città di Reggio Calabria una città pulita, attraente, culturalmente vivace e economicamente produttiva». «Stiamo cercando di migliorare sempre di più la mobilità interna con l’obiettivo di ridurre la presenza di automobili nel centro storico e di migliorare la viabilità nella zona dove è ubicato l’ospedale cittadino attraverso la realizzazione di un parcheggio a cinque piani capace di garantire il posteggio a circa 175 autovetture; con la raccolta differenziata abbiamo raggiunto la copertura di quasi il 30% e stiamo lavorando per raggiungere la copertura su tutto il territorio comunale; con le scuole cittadine abbiamo in programma la realizzazione di importanti progetti per affermare, nella città di Reggio Calabria, una nuova cultura della legalità unitamente a tante altre importanti iniziative». «Fare rinascere la città dopo anni di malgoverno non è facile, ci vuole tempo, ma il percorso virtuoso – ha detto Delfino agli studenti – per una rinascita complessiva della città è stato chiaramente tracciato e delineato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà».