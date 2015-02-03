Il Presidente Mattarella a Montecitorio: “Sarò arbitro imparziale. Il volto della Repubblica deve essere giusto e trasparente”

di Gianluca Putortì – Questa mattina dallo scranno più alto di Montecitorio ha prestato giuramento solenne alla Repubblica Italiana il Presidente eletto Sergio Mattarella.

Su invito della Presidente della Camera Boldrini, ha giurato fedeltà alla Nazione e alla Bandiera, impegnandosi a garantire equità nell’interesse di tutti i cittadini italiani. Successivamente ha tenuto il discorso alla Nazione che è durato all’incirca una trentina di minuti.

Emozionato e composto è stato interrotto per ben 41 volte dagli applausi del Parlamento e dei Grandi Elettori, ultimo dei quali, alla fine è durato ben oltre i tre minuti.

Sebbene ai tanti il discorso a Camere congiunte del Presidente della Repubblica possa sembrare solo un semplice saluto programmatico alla Nazione, rappresenta, storicamente, il suo indirizzo per i prossimi sette anni al quale si atterrà andandone a ripescare costantemente quesiti e intenzioni.

Oggi il Presidente Mattarella ha detto SI alle riforme istituzionali, politiche e sociali, SI alla famiglia in ogni sua forma, SI all’assistenzialismo sociale sottolineando il suo diniego alla guerra e alla xenofobia. Arbitro imparziale e responsabile sarà impegnato nel sollecitare la ricostruzione politica ed economia da parte di tutte le forze in campo.

Ha citato i Marò, le vittime del razzismo e delle ingiustizie, dei rapiti in Somalia e in Eritrea.

“Il volto della Repubblica si palesa ogni giorno negli uffici pubblici, negli ospedali e nelle istituzioni e questo volto deve essere giusto è sempre trasparente.

“

LA REDAZIONE DI CITYNOW PORGE I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA.