Il primo album delle gemelle Scarpari debutta a Roma

Le gemelle di Varapodio Chiara e Martina Scarpari presentano a Roma il primo album, Una Storia Importante, tra meet-and-greet e autografi

Una nuova tappa per le talentuose gemelle Chiara e Martina Scarpari che, dopo aver conquistato la ribalta con la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2015 e Ti Lascio Una Canzone 7, si preparano a scalare il mercato discografico con il loro primo album.

“Una Storia Importante” è il titolo della raccolta che verrà presentata giovedì 14 luglio, a partire dalle 18.00, nella prestigiosa vetrina della Discoteca Laziale, a Roma.

Il titolo dell’album e il percorso delle gemelle

Il titolo dell’album, ispirato all’omonimo successo di Eros Ramazzotti, riassume efficacemente l’importanza di un percorso artistico che ha visto le gemelle di Varapodio conquistare, in breve tempo, applausi e riconoscimenti in ogni angolo dell’Italia.

L’appuntamento romano, aperto a fan e giornalisti, vedrà le giovani artiste interagire col pubblico e firmare autografi in un meet-and-greet che anticiperà anche l’inizio del primo tour estivo, con molte tappe in giro per l’Italia.

Produzione e distribuzione dell’album

L’album, distribuito dalla Self è già in commercio dal 22 gennaio 2016. Disponibile anche online, è stato registrato negli studi milanesi della Real Sound ed è prodotto dall’etichetta Zelda Music del M° Vince Tempera che, insieme al Produttore Artistico M° Christian Cosentino, è riuscito ad incanalare la potenza vocale delle gemelle calabresi in un CD che riassume il meglio della loro giovane carriera.

“Una Storia Importante” è una raccolta di 11 brani, per circa 40 minuti di musica tra cover e inediti firmati da importanti artisti del panorama musicale italiano. Tra le novità dell’album è presente anche “Viva”, il brano scritto da Gigi D’Alessio per Chiara e Martina in occasione del JESC 2015 che si è svolto lo scorso 21 novembre a Sofia, in Bulgaria.

L’incontro con i fan

Al termine della presentazione le due artiste si intratterranno con i fan per autografare le copie dell’album e per scattare qualche foto con il pubblico.

Saranno presenti anche i rappresentanti della Self Distribution e della Zelda Music Production, insieme al Produttore Discografico dell’Album, M° Vince Tempera e al Produttore Artistico M° Christian Cosentino.