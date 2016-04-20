‘Il Re Leone’ di Compagnia delle Alghe al Teatro Rendano

Tutto pronto per Il Re Leone, il nuovo spettacolo musicale in due atti di Compagnia delle Alghe, che andrà in scena al Teatro A. Rendano di Cosenza, il prossimo 6 maggio, con un doppio appuntamento: matinée per le scuole alle ore 09:30, soirée per il grande pubblico alle ore 21:00.

Più di trenta giovani artisti tra cantanti, attori e ballerini, saliranno sul palco, affiancati dal ballerino professionista e performer Andrea Verzicco, che vestirà i panni di Simba adulto, e dalla cantante e attrice di musical Silvia Di Stefano, che interpreterà il ruolo della sciamana Rafiki. Ospite in sala, la cantante, autrice per teatro e vocal coach Lena Biolcati. Tra i diversi tecnici ed esperti del settore che contribuiranno alla realizzazione dello spettacolo si segnalano l’Accademia New Style di Franca Trozzo (costumi), la truccatrice Marinella Giorni in collaborazione con Isteform di Cosenza (trucco scenico) e il maestro Anna Graziano (direzione musicale).

Proprio Anna Graziano dirigerà il coro polifonico Sancta Trinitas, che eseguirà – rigorosamente dal vivo – tutte le parti corali. La regia è di Loredana Nucaro; le coreografie di Nadia Lorenza Muoio; le scenografie di Matteo Olivieri, la direzione artistica di Massimiliano Pellegrino. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad A.s.m.i. Onlus (Associazione Solidarietà per la Mobilità degli Infermi).