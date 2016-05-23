Il reggino Giacomo Conti nella fiction di Canale 5 ‘Solo per amore 2’

di Laura Maria Tavella – Il reggino Giacomo Conti sarà uno dei protagonisti della seconda stagione della fiction di Canale 5 “Solo per amore”.

L’attore, iniziata la carriera di modello (ha sfilato per gli stilisti Rocco Barocco, Carlo Pignatelli, Zegna, Fay, D&G, Dsquared, Gucci, Armani), da qualche anno si dedica alla recitazione: dopo aver partecipato al film “Figli di una rivoluzione minore”per la regia di Salvatore Romano, in autunno sarà in tv, nel ruolo di Vincenzo, nella fiction di successo “Solo per amore 2”.

Assieme a lui, tanti attori noti, come Antonia Liskova e Kaspar Capparoni, Massimo Poggio, Valentina Cervi, Paolo Malco, Anita Zagaria e Giulia Elettra Gorietti.

Le riprese della seconda stagione, iniziate nell’autunno 2015, si sono concluse in primavera e hanno confezionato un prodotto che, come per la prima, riuscirà certamente ad ottenere buoni risultati di share.

Ancora poche le indiscrezioni sulla trama: il regista ha rivelato solo che, nella seconda stagione, l’equilibrio faticosamente ritrovato dalla famiglia Ferrante, verrà rotto da un tragico e misterioso incidente.

Elena deciderà di scoprire la verità e le sue ricerche la porteranno ad incontrare Andrea Fiore, un chirurgo di guerra in cerca di risposte.