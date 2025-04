Il reggino Giuseppe Geria alla presentazione del Comitato Tecnico Sport Intergruppo Parlamentare del Sud Italia

Alla presentazione del Comitato Tecnico Sport Interguppo Parlamentare del Sud Italia, Aree Fragili e Isole Minori, anche il reggino Giuseppe Geria, Componente del tavolo tecnico XVIII Commissione SPORT presieduto dalla Presidente Michela Macalli.

L’intervento dell’ex Responsabile dei Settori Giovanili di Reggina, Bari, Juventus, Pescara e attuale Dg del Rimini, finalista quest’ultimo di Coppa Italia serie C, è stato incentrato sulla necessità di potenziamento delle infrastrutture per implementare le attività motorie e sportive per i giovani e per irrobustire il comparto dei formatori, ritenuti fondamentali.

Ma anche sull’importanza del lavoro da svolgere per le società sportive che non si dovrà basare solo sull’attività motoria, ma incidere su educazione e comportamenti con una serie di priorità tra cui la lotta al bullismo, il corretto utilizzo dei social e la trasmissione di un corretto stile di vita.